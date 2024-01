KKN – Il Napoli lascia Castel Volturno? Entro 14 mesi De Laurentiis potrebbe cambiare centro sportivo. Le ipotesi

Aurelio De Laurentiis cambia centro sportivo per il Napoli? L’ipotesi è sul tavolo, e secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli lo scenario appare probabile. Secondo quanto riportato infatti, il patron degli azzurri potrebbe decidere entro 14 mesi di lasciare il Konami Training Center di Castel Volturno per trasferirsi altrove e realizzare una cittadella dello sport. Sono state visualizzate alcune zone nei pressi di Castellammare di Stabia e Torre del Greco, ma c’è la possibilità che possa rimanere a Castel Volturno, costruendo però in una zona differente da quella attuale.