Dopo aver saltato la gara di Roma contro la Lazio, Kvaratskhelia è pronto a tornare titolare per aiutare la squadra nella fondamentale rincorsa alla Champions League. Ne ha parlato oggi il Corriere Dello Sport.

“Khvicha Kvaratskhelia non è mai stato lontano dal Napoli, se non per un’ora e mezza a Roma contro la Lazio, nel club è una stella, ci mancherebbe che vorrebbe cominciare a splendere proprio contro il Verona, la prima squadra italiana a cui ha segnato il suo primo gol”.