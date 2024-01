CdS – La Roma punta Bernardeschi, la situazione

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Tiago Pinto, che ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di uomo mercato della Roma, sta attualmente valutando diverse opzioni in questi ultimi giorni di calciomercato. La principale trattativa riguarda Tommaso Baldanzi, ma l’Empoli sembra opporsi con maggior fermezza, anche a causa del gol segnato contro la Juventus che ha rafforzato la sua posizione. Come alternativa, si sta valutando la possibilità di portare Federico Bernardeschi alla Roma: il fantasista, attualmente al Toronto, ha manifestato il desiderio di tornare in Italia e ha avuto contatti con vari club, tra cui la Roma. Tuttavia, per concludere l’affare, sarà necessario che anche Bernardeschi accetti di ridurre le sue richieste salariali, che sono attualmente elevate.