La Roma di De Rossi trova la seconda vittoria consecutiva con il nuovo tecnico in panchina a Salerno.

Vittoria che permette alla Roma di superare in classifica il Napoli di tre lunghezze e portarsi al quinto posto a quota 35, ad una sola lunghezza dall’Atalanta quarta a quota 36. Decisive le reti di Dybala su rigore e Pellegrini, inutile il goal di Kastanos per i padroni di casa che non riescono ad agguantare i giallorossi nel finale.