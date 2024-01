Intervistato da Radio Kiss Kiss, Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha precisato che su Gianluca Gaetano non intavolerà nessuna trattativa. Ecco le sue parole: “So per certo del grande valore di Gaetano che è un giovane molto promettente. Ma ci sono altri reparti da andare a rafforzare e il centrocampo non è uno di quelli”.