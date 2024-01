Varriale, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’addio di Klopp dal Liverpool. Queste le sue parole: “In maniera calma uno dei più grandi allenatori al mondo annuncia che a fine stagione lascerà la squadra con cui ha vinto tutto, mentre è in corsa per grandi traguardi. Da noi chi non rinnova viene emarginato dalla rosa”.