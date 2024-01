TMW – Napoli-Perez, c’è la data!

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Napoli dovrebbe definire la trattativa per portare Nehuen Perez in azzurro lunedì. Le due squadre sono impegnate in campionato, rispettivamente con Lazio e Atalanta, e quindi rinvieranno i colloqui all’inizio della settimana. Il quotidiano online spiega che ci sono da limare soltanto i dettagli, poi sarà possibile procedere con le visite mediche di rito e la firma.

Mazzarri ha preferito l’argentino all’ex del Bologna Theate. Il tecnico di San Vincenzo vorrebbe un centrale col piede sinistro. Inoltre, il centrale ha già giocato in Serie A in questa stagione. L’unica incognita resta la lista UEFA: Perez sarebbe il quinto acquisto e in Champions sono possibili solo 3 cambi rispetto alla prima parte dell’anno. Insomma, almeno due di questi cinque dovranno resta fuori dall’ottavo col Barcellona.