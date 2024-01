Dall’Argentina – Lavezzi si confida con un parente: parole shock sulle sue condizioni!

Secondo quanto riporta il giornalista Matias Vazquez, dal canale televisivo El Trece, ha mostrato una conversazione tra Lavezzi e un parente riguardo alle sue condizioni. Ecco cosa ha riportato:

“È difficile. Ma devo farlo, devo riorientare la mia vita, le mie abitudini. E tutto questo, devo farlo per mio figlio. Avevo oltrepassato il limite. Ho cercato di “pulire” me stesso da solo a casa di Pilar (località nella periferia settentrionale di Buenos Aires), ma non ci sono riuscito. Non c’era altra scelta che venire qui in clinica”.