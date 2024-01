Tmw – Addio Osimhen, lo scouting del Napoli visiona 5 profili per individuare il sostituto

Le recenti dichiarazioni di Victor Osimhen lasciano pochi dubbi: a gugno sarà addio. Per tale prospettiva, il Napoli si è già mosso visionando più di un profilo tramite il suo scouting. Questi sono molto diversi tra di loro, e alcuni sono già stati visionati in passato come Jonathan David del Lille. Gli altri nomi sono Victor Boniface del Bayer Leverkusen, Joshua Zirkzee del Bologna, Benjamin Sesko del Lipsia e Santiago Gimenez del Feyenoord. Si tratta di profili giovani da cui magari ottenere una plusvalenza futura, al netto di un investimento iniziale di circa 40-50 milioni di euro. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.