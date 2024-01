Sarnataro su ADL: “Ha comprato il contorno e non il primo piatto. Finalmente ha capito una cosa”

Durante Marte Sport Live, il giornalista Dario Sarnataro è intervenuto per parlare di alcuni temi riguardanti il Napoli. Tra questi, il calciomercato azzurro e la sconfitta in Supercoppa, senza farsi mancare qualche critica a De Laurentiis.

Di seguito le sue parole: “Non trovo parole per questo Napoli, anche se c’è da dire che ha giocato con soli cinque undicesimi della squadra Scudetto, nella Finale di Supercoppa contro l’Inter. Tanti assenti, compreso un Mario Rui al 50%. In campo, con tutto il rispetto, c’erano Zerbin, Jesus, Cajuste… Traorè neanche in panchina e tanti acciaccati: forse non poteva fare di più, contro un’Inter al completo e in condizioni psicofisiche diverse. Se poi ci metti Rapuano a dirigere la gara in maniera dilettantistica, pessima, diventa difficile pensare di uscirne vincitori…”

Poi sul mercato Sarnataro ha aggiunto: “Il Napoli ha preso il contorno e non il primo piatto: ha comprato nei ruoli in cui era coperto. Ngonge andava bene come ciliegina, al massimo: serve il difensore. De Laurentiis dice che non ha senso fare la copia carbone di Spalletti? Lo ha capito, perché era lui il primo a volere che si copiasse il Napoli di Spalletti in tutto e per tutto sin da quanto ha preso Garcia…”