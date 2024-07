Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Leo Ostigard ha accettato il trasferimento al Rennes: “De Laurentiis fa cassa anche con Ostigard, che ha accettato il Rennes: il Napoli aspetta un assegno da 7 milioni. In difesa non ci saranno nuovi innesti. Il club, ieri, con una nota ha fatto sapere che Mario Hermoso, svincolato, non interessa“.