KKN – Zerbin ad un passo al Monza, scambio di documenti in corso. Rinnovo Politano in dirittura d’arrivo

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto da lui riportato, in questo momento Alessio Zerbin è ad un passo dal Monza. C’è uno scambio di documenti in corso tra il Napoli e la società brianzola. Si sta definendo anche il passaggio del giovane Matija Popovic. Inoltre, in queste ore la società sta negoziando con l’Udinese per Nehuen Perez. Il norvegese Leo Skiri Ostigard non rientrerà nella trattativa. Tra le altre trattative, c’è quella del rinnovo di Matteo Politano. Aurelio De Laurentiis ne sta discutendo in queste ore con Mario Giuffredi. Secondo quanto riportato, la chiusura può arrivare anche sabato.