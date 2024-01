Aronica su Rapuano: “Arbitraggio scarso, inopportuno e inadeguato. C’è stata un pò di malafede”

Salvatore Aronica, ex difensore azzurro, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sulla direzione arbitrale di Rapuano in finale di Supercoppa italiana.

Queste le sue parole: “Non so chi ha detto a Rapuano di cambiare metro di giudizio dopo l’intervallo, perché nel secondo tempo è successo qualcosa davvero di riprovevole. Nel primo tempo Calhanoglu ha commesso tre falli duri, Acerbi commette un fallo da dietro duro, mentre Rrahmani al primo contatto è stato ammonito. C’è stata un po’ di malafede che ha fatto sì che le decisioni pendessero dalla parte nerazzurra. L’arbitraggio è stato scarso, inopportuno ed inadeguato. Non si voleva far arrivare il Napoli ai rigori. Non mi do altra spiegazione al fatto che hanno lasciato il Napoli in 10“.