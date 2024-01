Gazzetta – Il Napoli si è ritrovato, vittoria morale per gli azzurri

La serata di sacrificio del Napoli meritava forse un epilogo diverso. Sia per la squadra, sia per il tecnico Mazzarri, sia per tutti i tifosi che hanno sofferto insieme ai propri beniamini davanti alla TV. Tuttavia, il Napoli è riuscito a ritrovarsi, a recuperare un’identità di squadra e a riappropriarsi con orgoglio della voglia di lottare tutti insieme.

Questa rappresenta una significativa vittoria morale, che potrebbe contribuire a sbloccare sia le gambe che la mente dei campioni che hanno attraversato una lunga fase di crisi. Quello che sembra essere mancato nella finale di Riad, forse, è stato il colpo finale decisivo. Queste riflessioni sono riportate nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.