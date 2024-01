Aronica: “Il Napoli aveva l’occasione di vincere ma l’arbitraggio è stato scarso e inopportuno”

Salvatore Aronica, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, esprimendosi sulla finale di Supercoppa, disputata ieri sera tra Napoli ed Inter.

Riguardo gli episodi dubbi da parte dell’arbitro impegnato ieri sera, l’ex difensore del Napoli si è espresso così: “Il Napoli aveva tutte le carte in tavola per poter portare la Supercoppa a casa, ma evidentemente non hanno voluto. Non si voleva far arrivare il Napoli ai rigori. L’arbitraggio è stato scarso, inadeguato e inopportuno. Non mi spiego come Rapuano abbia deciso di cambiare metro di giudizio dopo l’intervallo; nel secondo tempo è successo qualcosa davvero di riprovevole”.

Per quanto riguarda, invece, l’atteggiamento della squadra di Mazzarri, Aronica si è complimentato con i giocatori azzurri: “Mazzarri, nonostante le numerose assenze, è riuscito a schierare il modulo con la difesa a cinque, che ha permesso al Napoli di coprirsi molto, sia con la Fiorentina che con l’Inter, in modo da poter resistere ed andare ai rigori. L’Inter è stata sicuramente superiore a tutti in questo avvio di stagione, ma il Napoli aveva l’occasione di andare ai rigori e di vincere la finale”.