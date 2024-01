Spalletti: “Sarò felice per chiunque vincerà”

Luciano Spalletti, c.t. della nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset, riguardo la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli ed Inter:

“E’ un po’ un extratime dell’anno passato, sarebbe piaciuto a chiunque giocarla, ma ho una mezza dozzina di calciatori tosti dell’Inter in squadra, quindi sono in una situazione che mi renderà felice qualsiasi modo andrà a finire. Per quanto visto l’anno scorso, è una finale corretta, Inter e Napoli si meritano questa finale e sono due delle squadre che giocano un buon calcio, che è godibile anche all’estero e può essere di confronto internazionale. Giocare a tre? E’ una riflessione che mi crea un po’ di rompicapo, ma non mi piace perdere due esterni offensivi molto alti, l’ampiezza della squadra è quella che di solito non è marcabile è una caratteristica che mi piacerebbe mantenere”.