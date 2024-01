Jorge Mendes, procuratore di Josè Mourinho, ha parlato a Record della situazione del suo assistito

Ecco le sue parole: “Non credo che ci sia bisogno di parlare di ciò che ha vinto Mourinho in carriera, per lui parlano le vittorie e i successi ottenuti in carriera. Josè ha scelto di rimanere alla Roma quest’anno nonostante avesse ricevuto diverse offerte dall’Arabia Saudita”.