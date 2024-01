Gazzetta – Panchina Napoli, ipotesi Mourinho: “Incontro con ADL? Tutto è possibile

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sull’ipotesi legata all’arrivo di Josè Mourinho sulla panchina del Napoli la prossima stagione.

Il quotidiano pone particolarmente l’accento sul probabile incontro tra l’allenatore portoghese e il presidente Aurelio De Laurentiis, notizia lanciata ieri dal Times:

“Incontrerà ADL? Non ci sono conferme ma tutto è possibile: di sicuro, solo per Antonio Conte oggi farebbe una follia economica. Poi se Mourinho e Mendes riusciranno a fargli cambiare idea lo dirà solamente il tempo. L’ipotesi resta affascinante. Ma di concreto, al momento, non c’è proprio nulla“.