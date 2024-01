CdS, verso Napoli-Inter: Mazzarri pronto a rischierare il 3-5-2. Le probabili scelte

Questa sera, alle ore 20:00, andrà in scena a Riad la finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Inter. Le due squadre si contenderanno il primo trofeo della loro stagione.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulle probabili scelte di Walter Mazzarri, che dovrebbe riconfermare il 3-5-2 visto contro la Fiorentina: “Con l’Inter giocheranno gli stessi che hanno cominciato la semifinale, forse perché squadra che vince non si tocca o semplicemente perché Mazzarri s’è convinto che quelli siano più affidabili. Il sistema, beh, quello va impresso sulla carta, poi si vedrà in campo come il Napoli deciderà e come attaccherà: Mazzocchi a destra, nei quattro di centrocampo; Politano e Kvara alle spalle di Simeone“.