Corbo: “Mazzarri è riuscito a far cambiare idea ad ADL sul modulo di gioco”

Il giornalista Antonio Corbo ha parlato del cambio modulo adottato da Walter Mazzarri all’interno del suo editoriale per il quotidiano la Repubblica:

“Raccontava di aver studiato il Napoli di Spalletti nella speranza di replicarlo. Lui, uno dei pionieri del 3-5-2? Per non rotolare giù, ad un centimetro dal precipizio, ha deciso di essere spergiuro ma se stesso. La vittoria sulla Fiorentina di Italiano, un allenatore agli antipodi di Mazzarri, uno che guida la squadra come gli autisti dei pompieri, ha spinto De Laurentiis a ripensarci. Ha insistito nel rincorrere il recente passato, ma ora dispensa saggezza. «Non si può vincere applicando moduli in fotocopia». Bravo presidente, dal gelido pareggio interno con il Monza e le scuse al pubblico De Laurentiis diventa più credibile e di nuovo popolare“.