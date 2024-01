DS Frosinone: “Errore mio su Popovic. Zerbin? Non so se lo prenderemo”

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, ha parlato del mercato dei ciociari ai microfoni di Sky prima di Frosinone-Cagliari, focalizzandosi in particolare sul mancato prestito di Popovic e sulle possibilità riguardo Zerbin. Ecco le sue parole:

“Popovic? Mi dispiace, ho sbagliato, è stato un errore mio. Pensavo di avere un posto nella rosa, ma mi sono sbagliato. Non possiamo tesserarlo in questa sessione di calciomercato. Zerbin? Sinceramente non so se la trattativa andrà avanti. Al mercato ci penserò stasera dopo la partita”.