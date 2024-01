Ciro Venerato, esperto di mercato Rai, è intervenuto a Rai 2 a proposito del mercato in entrata del Napoli. Queste le sue parole: “Dopo Mazzocchi, sono in arrivo Traoré e Ngonge. Barak è ormai distante, con la Fiorentina non c’è intesa sul prestito. Per quanto riguarda la difesa, le trattative sono per Theate e Perez. Dopo la Supercoppa Zerbin si unirà al Frosinone, seguito dal neo acquisto Popovic“.