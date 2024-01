Marchetti: “Barak? Ora serve un difensore! Mourinho? Non escludo niente”

Nel suo consueto programma, L’Editoriale su TMW Radio, Luca Marchetti ha parlato, tra le altre cose, del calciomercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Il Napoli ha rallentato sul fronte Barak e intanto questo cambiamento tattico un ragionamento in più lo devi fare. Un conto è dover fare il centrocampo a tre, un conto è giocare con due soli centrocampisti. Io credo che gli arrivi di Traoré e Ngonge siano legati alla capacità di giocare come alternative di Politano e Kvara perché i centrocampisti rimarranno due. Tra Lobotka, Anguissa, Cajuste le opzioni a centrocampo ci sono, se il Napoli dovesse ascoltare l’attuale allenatore prende un difensore, altrimenti aspetta il prossimo anno ed eventualmente fa solo operazioni in prestito. Mourinho? Non escludo niente, ma non penso ci sia stato un contatto tra le parti”.