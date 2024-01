Le Cronache – La Salernitana sogna l’ex Napoli. Il nome

Non solo il Napoli ha bisogno di questo mercato di riparazione. Anche la Salernitana, ultima in classifica, ha fortemente bisogno di sistemare la rosa. Sul taccuino di Walter Sabatini ci sono diversi difensori per completare quel reparto che è da un po’ in emergenza. Secondo il quotidiano Le Cronache, dopo aver seguito a lungo Palomino, i granata vogliono regalarsi un big importante. Sul taccuino non ci è finito soltanto Jerome Boateng. Sabatini vuole riportare in Italia un nome notissimo alla nostra Serie A: Kostas Manolas. Il greco, attualmente svincolato, ha giocato per Roma e Napoli.