Venerato: “Napoli-Popovic tutto vero, accordo a un passo”

Nella giornata di oggi diverse voci hanno affermato che il Napoli ha superato il Bayern Monaco nella trattative per Matija Popovic. A questo riguardo, ha parlato Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport.

Di seguito le sue parole: “Conferme arabe su quanto emerso: il Napoli ha superato il Bayern Monaco nella corsa a Popovic. Napoli vicino alle cifre chieste dagli agenti per le commissioni. Alte secondo i bavaresi. Non appena sarà definito tutto il Frosinone potrà tesserare la punta. Il Napoli non ha slot. Ma Popovic ormai a un passo. Vicinissimo secondo autorevoli fonti arabe”.