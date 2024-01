Nicolò Schirà, attraverso il suo profilo ufficiale X, ha diffuso ulteriori aggiornamenti in merito alla trattativa quasi conclusa tra Hellas Verona e Napoli per Ngonge:

“Il Napoli ha concordato termini personali con Cyril Ngonge per un contratto fino al 2028 (€1,2M/anno)“.

#Napoli are closing Cyril #Ngonge’s deal with #Verona around €15M. Agreed personal terms with the winger for a contract until 2028 (€1,2M/year). #transfers https://t.co/VjTHPYLjPa