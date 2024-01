Il Mattino – Napoli, contronto atteso tra ADL e la squadra: le ultime

Il Mattino, oggi in edicola, torna a parlare del ritiro del Napoli prima del match contro la Salernitana. Secondo il quotidiano ci sarebbero ancora attriti tra squadra e dirigenza e un confronto potrebbe esserci proprio in Arabia. Questo quanto evidenziato:

“Confronto tra i giocatori del Napoli e De Laurentiis. La squadra non nasconde il fastidio per il ritiro a Pozzuoli della scorsa settimana. Lo hanno vissuto come un dispetto che non meritavano. E’ un discorso che potrebbe essere affrontato nel quartier generale arabo, al primo incontro con De Laurentiis. Perché la squadra era contraria al ritiro, nonostante i tentativi di farlo passare come una scelta condivisa”.