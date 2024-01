Finisce 2-1 fra Cagliari e Bologna, con i padroni di casa che ribaltano il risultato. Uno straordinario gol di Orsolini quasi dalla linea di fondo sbocca la partita ma Petagna la riprende subito pochi minuti più tardi. A inizio secondo tempo il Cagliari passa in vantaggio in seguito all’autorete di Calafiori. Il Bologna si allontana dalla zona retrocessione mentre per Thiago Motta, al terzo insuccesso di fila, si allontana la zona Champions.