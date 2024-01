VIDEO – La Nigeria sul suo account ufficiale: “Guardate cosa hanno fatto i napoletani per il loro re Osimhen!”

Tra le brutte vicende che stanno investendo la SSC Napoli dentro e fuori dal campo un bel messaggio arriva dal ritiro della nazionale nigeriana. “I napoletani rintracciano il loro re, il re africano Victor Osimhen ad Abidjan per dargli il massimo supporto per la Coppa d’Africa”, si legge sulla didascalia del video pubblicato sul profilo Instagram della Nazionale nigeriana. I tifosi, rigorosamente tutti con la maglia della stagione 2022/2023 (quella che con cui gli azzurri hanno vintolo scudetto neanche sei mesi fa), abbracciano e stringono la mano al loro beniamino. Tanti i sorrisi, specialmente quello di Victor Osimhen, che in questo momento complicato aveva proprio bisogno della carica dei suoi supporters. La Nigeria inizierà il suo cammino con la Guinea Equatoriale domenica 14 gennaio alle 15.

Di seguito, il filmato visibile su Instagram.