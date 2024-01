Le probabili formazioni di MN – Derby di fuoco! Gaetano preferito a Zielinski?

Il Napoli affronterà la Salernitana domani alle 15.00 al Diego Armando Maradona. L’obiettivo di Mazzarri è quello, come detto in conferenza, di lottare per la maglia e farsi perdonare dai napoletani per la pessima stagione, ricominciando a vincere dopo il ritiro. Filippo Inzaghi, dopo le ultime due sconfitte contro la Juventus, vuole portarsi a casa qualche punto per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Il Napoli viene da una striscia di 3 sconfitte, un pareggio e una sola vittoria nelle ultime 5 gare disputate. Gli azzurri non segnano in campionato da 4 partite consecutive, dopo la vittoria per 2-1 contro il Cagliari. La Salernitana nelle ultime 5 gare ha totalizzato gli stessi punti dei partenopei con 3 sconfitte, un pareggio e una sola vittoria. Gli ultimi 5 scontri tra le due compagini hanno visto il Napoli trionfante ben 4 volte e un solo pareggio per 1-1 il 30/04/2023 con i gol di Olivera e di Dia.

Mazzarri per la sfida contro la Salernitana potrebbe decidere di far rifiatare Zielinski lanciando nella mischia Gaetano e dare una chance da titolare a Simeone a posto di Raspadori.

Probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Gaetano; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All: Mazzarri

Salernitana (3-4-2-1) Costil; Daniliuc, Gyomber, Fazio; Sambia, Legoski, Bohinen, Bradaric; Tchaouna, Candreva; Simy. All: Inzaghi