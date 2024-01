Napoli Primavera battuto dalla Lazio ed eliminato dalla Coppa Italia

Il Napoli Primavera è fuori dalla Coppa Italia di categoria. I ragazzi allenati da Andrea Tedesco sono stati sconfitti dalla Lazio con il risultato di 2-1. I biancocelesti hanno conquistato la qualificazione grazie al rigore trasformato da Sulejmani nel secondo tempo. Di seguito, il comunicato del Napoli. “Il Napoli Primavera è stato sconfitto dalla Lazio per 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio “Mirko Fersini” di Formello. Azzurrini che passano dopo la mezz’ora. Controllo in area di Vigliotti che di rapidità e potenza infila l’angolo: 1-0. La Lazio pareggia immediatamente grazie ad un sinistro di Di Tommaso che trova lo spiraglio giusto. Nella ripresa il sorpasso laziale. Ruggeri viene affrontato in area da Mazzone, rigore. Il difensore azzurro viene espulso. Sulejmani segna dal dischetto: 2-1, con il Napoli in dieci uomini. È l’atto conclusivo del match che sancisce la qualificazione della Lazio alle semifinali”.