SSC Napoli, il commento dopo la sconfitta: “Match oscuro e impietoso”

La SSC Napoli tramite il proprio sito, ha commentato la sconfitta contro il Torino: “Il Napoli perde all’Olimpico Grande Torino in un match impietoso sotto il profilo dell’andamento e dell’esito. Gli azzurri hanno la prima occasione della partita per segnare a metà primo tempo: il destro di Raspadori a botta sicura viene salvato da Milinkovic-Savic. E’ l’episodio che avrebbe potuto mutare l’inerzia della sfida. Invece il gol arriva dall’altro lato con un sinistro diagonale di Sanabria che chiude il primo tempo. Nella ripresa la svolta decisiva: Mazzocchi viene espulso, entrato da pochi minuti. Napoli in dieci e Toro che diventa impetuoso. Segnano Vlasic e Buongiorno, dopo poco più di un’ora siamo 3-0. Finisce lì e per gli azzurri è un pomeriggio grigio, angusto e oscuro. Si riprende sabato nel derby contro la Salernitana al Maradona, prima di volare in Arabia per la Supercoppa Italiana“.