Meluso a Dazn: “Ci scusiamo con i tifosi, limitati anche dalle assenze. Mazzarri? Gode della massima fiducia. Ritiro? Da domani ne parleremo”

Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la pesante sconfitta rimediata contro il Torino. Queste le sue parole:

“Cosa stava succedendo nello spogliatoio? Abbiamo aspettato che Mazzarri scendesse dalla tribuna. Abbiamo fatto una riunione con lui e abbiamo poi parlato con la squadra. I contenuti rimangono tra di noi. Ci scusiamo con la nostra gente per la partita. La squadra è irriconoscibile e cercheremo di portare subito dei correttivi. Vogliamo fare qualcosa per tornare su una normalità che anche per tanti infortunati e per i calciatori impegnati in coppa d’Africa non ci sono. Non sono giustifiche, ma queste defezioni ci hanno limitato, Juan Jesus aveva un problema muscolare e Politano non aveva trascorso la settimana al meglio”.

“Cosa volete fare? Domani ci ritroveremo al centro sportivo e decideremo se andare in ritiro. Cambio allenatore? Mazzarri gode della massima fiducia di tutti, quindi non ci sono riflessioni in merito. Ci sono calciatori che non rendono? Che ci sia una situazione diversa da quella dell’anno scorso è così, ho detto che non deve essere una giustificazione ma per guardare in totale al momento bisognava dirlo. Chi è tesserato per questa squadra deve sopperire in maniera adeguata ad eventuali mancanze. Nessuno vuole nascondersi, ma volevo sottolineare che al momento negativo si aggiungono altre negatività. Se quelle due occasioni nel primo tempo fossero entrate si sarebbe parlato di un’altra partita, abbiamo preso un gol a fine primo tempo e un’espulsione per Mazzocchi appena entrato dopo aver fatto un buon cross. Quando chiedo scusa non posso trovare delle scuse. Qualche riflessione e responsabilità chi gioca se la deve prendere. La nostra rosa è completa sia come giocatori che dal punto di vista umano”.

“Cambiamenti tattici? Si parlava di altro nello spogliatoio. Domani faremo valutazioni su un possibile ritiro”.