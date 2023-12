Disastro Mazzarri: le pagelle non perdonano! I dettagli

Nell’anticipo di Serie A il Napoli non va oltre lo 0-0 con il Monza tra le mura amiche. La situazione rischia di diventare drammatica e la pioggia di critiche ora non risparmia nemmeno l’ultimo arrivato: Walter Mazzarri. Giudizi e voti davvero impietuosi. Il 5,5 de Il Mattino è quello più generoso. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

Il Mattino 5,5 – “La confusione tattica è totale. Ovvio Palladino con il suo uomo su uomo, con le marcature con la clava, fa quello che deve fare. Meglio il secondo tempo con un ritmo più alto: Meret lo salva dal disastro. Fa entrare Simeone inspiegabilmente solo all’82’, la squadra mostra un po’ di cuore ma il finale è ancora una volta un arrembaggio poco concreto. Troppe assenze, vero, ma servono atti di coraggio. Che non si intravedono”.

Gazzetta 4,5 – “Tra il Napoli di Garcia ed il suo non si vedono differenze sensibili sotto alcun punto di vista. La squadra è sfilacciata, non sembra solida e questa per un tecnico è una colpa grave”.

Corriere dello Sport 5 – “Quattro occasioni colossali, 25 tiri (19 in area, 9 nello specchio) e il 58.3% di possesso: eppure si dirà che a salvare il Napoli dalla sesta sconfitta della sua gestione, la terza consecutiva, è stato Meret parando il rigore. Squadra dominante ma bloccata, nervosissima, incapace di segnare, a 5 dietro. E il Cholito dentro all’85’ è un paradosso”.