Sky – Ag. Meret: “Rinnovo? Dialogo aperto col Napoli, Alex vuole restare”

Federico Pastorello, agente di Alex Meret, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per il rinnovo del suo assistito col Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il dialogo col Napoli è aperto, disteso. Abbiamo avuto momenti di tensione quando abbiamo rinnovato l’estate scorsa, oggi Alex ha un contratto con un’opzione in mano al Napoli fino al 2025. Dovremo trovarci verso la fine della stagione per decidere come approcciare il mercato: rinnovo o partenza. Lato calciatore posso dire che lui è felice di essere a Napoli, nonostante sia eccessivamente criticato. Lui però ha una corazza forte, la sua voglia di restare a Napoli e di vincere a Napoli è intatta. Non escludo comunque niente, ma credo si possa andare verso un rinnovo”.