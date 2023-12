Capuano: “La frase su Mertens? Non sapevo nemmeno che giocasse a calcio”

Eziolino Capuano, tecnico del Taranto, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Corriere dello Sport. A tal proposito, l’allenatore è tornato sulla sua vecchia frase per cui Dries Mertens non avrebbe avuto enorme impatto nel Napoli. “Non sapevo neanche che giocasse a calcio. C’era Insigne all’apice e mi chiedevo quanto avrebbe giocato. Ed in Tv venne la frase sulle otto partite. Io ho portato giocatori in A ed in Nazionale, per dirne uno, mi accorsi subito del talento di Parisi. Ogni volta però viene tirato fuori quell’episodio. Ad Arezzo invece fui vittima di una carognata da parte di un giocatore che registrò un mio sfogo. Ora fa l’allenatore, gli auguro solo che non gli succeda quanto accaduto quella volta. Quela cosa mi fece male”.