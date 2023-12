Ennesima tegola per il Napoli di questa sciagurata stagione. In occasione della partita di campionato contro il Monza, molto probabilmente non ci sarà nemmeno Diego Demme. Il tedesco ha rimediato un problema al polpaccio nell’allenamento di ieri, per cui si aggiunge alla lunga lista di indisponibili degli azzurri. Ad annunciarlo è il tecnico Walter Mazzarri, al termine della conferenza stampa della vigilia del match.