2023 – I tre avvenimenti negativi per Napoli e per il Napoli – Al terzo posto l’uscita del Napoli agli ottavi di coppa Italia

Il Frosinone dopo aver battuto al primo turno il Pisa e nel secondo turno il Torino gli capita il Napoli agli ottavi. Gli azzurri di Mazzarri si presentano al Maradona con una formazione ricca di turnover rispetto alla classica formazione. I ciociari scrivono la storia al Maradona, eliminando i campioni d’Italia in carica grazie a un secondo tempo da ricordare. Per il Frosinone vanno a segno Barrenechea, Caso, Cheddira su rigore e Harroui. Per il Napoli un gol annullato a Simeone e un palo a testa per Raspadori e Mario Rui.

Il Napoli non solo perde una partita ma perde anche un trofeo che manca da 4 anni. L’ennesimo risultato che delude la piazza e spegne un altro sogno per continuare ad essere una squadra con la mentalità vincente. L’obiettivo degli azzurri è quello di posizionarsi almeno tra le prime quattro, per partecipare alla prossima Champions League, e andare il più avanti possibile in super coppa italiana e nell’attuale Champions League.