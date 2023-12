Igli Tare ha rivelato un retroscena negli studi di Cronache di Spogliatoio. L’ex ds della Lazio ha detto: “Avevo preso Cavani alla Lazio anni fa. Poi all’ultimo Zamparini non me l’ha voluto dare, ma era fatta per un prestito con obbligo di riscatto. Kim? Un altro rimpianto, avevamo un’offerta quando era allo Shangai, prima che andasse al Fenerbahce”.