Ritorno di fiamma per il Napoli. L’esperto di calciomercato Nicolò Schira ha pubblicato un tweet in cui ha spiegato come il Napoli sia interessato a Lazar Samardzic. Il centrocampista è sempre piaciuto al Napoli, anche se non c’è mai stato nulla di concreto. Quest’estate il serbo era praticamente dell’Inter, ma poi è saltato tutto. “Il Napoli è interessato a prendere Lazar Samardzic dall’Udinese – si legge sul suo profilo X – Positivi i primi colloqui con l’entourage del giocatore serbo”.