L’AS Roma ha pubblicato il report della seduta mattutina che si è tenuta al centro Fulvio Bernardini di Trigoria. I capitolini sfideranno domani il Napoli alle 20:45. Nel giorno della vigilia della 17esima giornata di Serie A, si è allenato in gruppo Gianluca Mancini: il difensore non è al top, ma stringerà i denti per il Napoli. Marash Kumbulla non si è allenato perché aveva bisogno di alcuni giorni di riposo, come spiegato da José Mourinho nella conferenza stampa odierna.