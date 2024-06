L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla questione riguardante il sostituto di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Osimhen è in vacanza ed il Napoli lavora con il suo agente Calenda alla soluzione migliore per tutti. Bisognerà attendere, ma il Napoli ha già compilato una lista con i nomi per sostituirlo. Conte, sotto questo aspetto, è una garanzia, sa benissimo dove guardare. E non è un caso che, Lukaku a parte, abbia fatto il nome di Viktor Gyökeres, 26 anni, svedese che ha illuminato di 43 gol i cieli del Portogallo con lo Sporting Lisbona. Il problema è la clausola da 100 milioni e le sirene inglesi. A Conte piace anche Artem Dovbyk, 26 anni, il Pichichi della Liga che ora si cimenterà nell’Europeo con l’Ucraina. Il Napoli s’è informato anche su Serhou Guirassy, 28 anni: ha una clausola di 17,5 milioni di euro, ma ha pretese elevatissime. Poi c’è il messicano del Feyenoord, Santiago Gimenez di 23 anni.