Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha riportato alcuni importanti aggiornamenti sul Napoli, secondo quanto riportato da lui. Ci sarà un summit di mercato tra il presidente De Laurentiis, il DS Meluso e Mazzarri, De Laurentiis ha chiesto delle garanzie almeno per il quarto posto, la società è pronta ad aiutarlo con alcuni rinforzi per il mercato invernale, mentre non si esclude un cambio modulo con la difesa a 3.