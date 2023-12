Chiellini: “Come si ferma Osimhen? Bisogna stargli addosso”

Nel corso di Sky Calcio Club, l’ex calciatore Giorgio Chiellini si è soffermato su Victor Osimhen e sulla giocata fatta in occasione del secondo gol del Napoli contro il Cagliari.

Questo quanto dichiarato: “Osimhen è un attaccante formidabile soprattutto quando salta in area di rigore. Non lo soffrivo nel corpo a corpo ma nelle palle alte salta come pochi. Come si ferma? Gli stavo addosso e non lo facevo respirare. Nel gol contro il Cagliari i difensori lo hanno lasciato solo. Al loro posto gli sarei stato addosso e con una spallata avrei fatto in modo che non arrivasse al pallone. Io non l’avrei presa, ma non l’avrebbe presa nemmeno lui”.