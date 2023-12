CdS – Azzurri trainati da Osimhen e Kvaratskhelia

Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna in edicola, ha dedicato spazio anche al Napoli, incoraggiato dalla vittoria ottenuta al Maradona contro il Cagliari con il punteggio di 2-1. Gli azzurri sono stati trainati da Osimhen e Kvaratskhelia, che non segnava nella stessa partita da quasi tre mesi. Un digiuno protrattosi per ottanta giorni, dal momento in cui i due calciatori non avevano segnato insieme dallo scorso 27 settembre, durante Napoli-Udinese. Victor e Khvicha hanno contribuito a rilanciare il Napoli dopo due sconfitte consecutive contro Inter e Juventus.

I tre punti non solo migliorano il morale della squadra ma influiscono anche sulla classifica, riportando il Napoli nuovamente a ridosso della quarta posizione attualmente occupata dal Bologna. Questo ritorno è certamente motivo di soddisfazione per Walter Mazzarri, specialmente in vista dell’impegno di Coppa Italia contro il Frosinone previsto per domani sera. Inoltre, il 23 dicembre, gli azzurri affronteranno la Roma all’Olimpico in un altro incontro fondamentale per le aspirazioni europee della squadra.