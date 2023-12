ULTIM’ORA – Lesione per Elmas, i tempi di recupero

Sono emersi ulteriori dettagli sull’infortunio che ha impedito a Eljif Elmas di scendere in campo nella partita di sabato contro il Cagliari. Secondo quanto riportato dal club azzurro, il giocatore “si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso la Clinica Pineta Grande che hanno rilevato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Il centrocampista azzurro ha già avviato le terapie”.

La presenza di una lesione suggerisce che il resto del 2023 per Elmas, a meno di sorprese, dovrebbe essere compromesso. Pare probabile che salterà le partite contro il Frosinone in Coppa Italia, la Roma e il Monza. L’obiettivo è ora concentrato sul recupero per il primo impegno del 2024 contro il Torino.