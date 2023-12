La decisione del Giudice Sportivo su Romelu Lukaku è arrivata: salterà una sola giornata e tornerà arruolabile per Roma-Napoli del 23. Ottima notizia per Jose Mourinho che dovrà già fare a meno di Dybala uscito per infortunio contro la Fiorentina. Questi gli 8 calciatori che salteranno il prossimo turno:

Fazio (Salernitana) Lukaku (Roma) Calabria (Milan) Duda (Verona) Tressoldi (Sassuolo) Zalewski (Roma) Ferreira (Udinese) Gonzalez (Lecce)