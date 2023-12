Osimhen sulla lista del Chelsea: ci proverà già a gennaio

Osimhen è ambito da tantissime squadre e con il contratto in scadenza nel 2025 ADL non potrà pretendere la luna per il suo centroavanti in attesa di capire se si arriverà o meno il rinnovo. Dall’Inghilterra rimbalza la voce di un possibile assalto del Chelsea già a gennaio. La dirigenza vuole regalare a Pochettino una prima punta di spessore e il nigeriano è il primo della lista. Il sacrificato dovrebbe essere Conor Gallagher, il centrocampista sta trovando poco spazio e dalla sua cessione arriverebbe una parte di fondi da destinare all’acquisto di un attaccante. Alternativa a Osimhen è Ivan Toney del Brentford. A riportarlo è il Daily Mail.