Luciano Spalletti, ct della Nazionale, ha parlato ancora una volta della sua decisione di lasciare il Napoli.

Queste le sue parole al World Meeting on Human Fraternity al CONI: “Addio al Napoli? Bisognerebbe essere a conoscenza di tante cose. Voglio bene a tutti, perdono tutti, ma non dimentico. Non dico perché sono andato via, ma non per paura. Ho avuto i miei motivi“.