Cucci: “Il Napoli non è abituato a vincere sempre lo scudetto, è difficile ripetersi.”

Italo Cucci, il giornalista ha commentato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per commentare il momento del Napoli.

“Dopo la sconfitta con la Juve il Napoli deve subito ripartire con una vittoria contro il braga. Con i portoghesi bisogna giocare come se fosse una partita alla pari o no, Mazzarri è abituato ad affrontare queste sfide, ma non deve guardare la scorsa stagione, il Napoli difficilmente ripeterà la stagione scorsa, gli azzurri non sono abituati a vincere sempre lo scudetto. Osimhen in Marocco per il Pallone d’Oro africano? Un impegno come tanti. Quando inizierà la coppa d’Africa in tanti lasceranno i club per andare ad onorare questo impegno, ma bisogna ricordarsi che quando hai un calciatore devi sempre conoscere anche quelli che sono i suoi impegni con le nazionali, e quelli africani non fanno eccezione”.